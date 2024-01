Communiqué de Presse – Pour diffusion immédiate

Le 26 janvier 2024 – 17h45 min CET



Nouvelle date pour les deux webconférences Median Technologies : 1er février 2024



Sophia-Antipolis, France - Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME) annonce aujourd’hui que Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies fera un point d’avancement concernant la société, lors de deux webconférences le 1er février 2024 :

• Webconférence (anglais) à 16h30 CET (10:30 am ET)

Lien d’inscription ici



• Webconférence (français) à 18h00 CET (12:00 pm ET) :

Lien d’inscription ici

Les replays des webconférences seront en ligne sur le site web de Median Technologies après les présentations.