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Nouvelle commande pour Alstom
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 08:41

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Le groupe dédié à la mobilité intelligente et durable a reçu un nouvel engagement de Västtrafik en Suède.

Ce client a levé une option prévue dans un contrat-cadre existant, portant sur une commande de 35 trains Avelia Stream Nordic X80 supplémentaires pour un montant d'environ 350 millions d'euros.

Avec ces 35 trains, Alstom livrera au total 80 trains à Västtrafik. Les Avelia Stream Nordic X80 sont des trains à grande vitesse adaptés aux conditions climatiques nordiques, capables de circuler sous de fortes chutes de neige et par un froid extrême.

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