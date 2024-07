Nouvelle cession pour la Société de la Tour Eiffel

(AOF) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession de l’immeuble le Diagonale Ouest, d’une superficie de près de 8300m², situé à Montigny-le-Bretonneux. La foncière précise que cet immeuble représente moins de 2% de son patrimoine. Acquis en 1999, situé en plein cœur du pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines, est loué à plusieurs locataires et dispose d’une galerie de commerces au rez-de-chaussée. La Société de la Tour Eiffel "poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route en ajustant son déploiement au contexte de marché chahuté".

La foncière "continue de viser une transformation durable d'un patrimoine qu'elle souhaite plus en ligne avec les évolutions du marché immobilier français", tant en termes d'usage (2/3 bureaux, 1/3 diversifié), de géographie (2/3 Grand Paris, 1/3 grandes métropoles Régionales) qu'en termes de qualité environnementale et sociétale (80% de certification)".

Depuis 2022, elle a vendu "une douzaine" d'immeubles pour des valeurs allant de 400 000 euros à un peu plus 30 millions d'euros, tout en représentant globalement près de 200 millions d'euros, soit 11% de son patrimoine.

