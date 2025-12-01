Nouvelle capacité d'entrainement de Thales intégrant les drones
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 14:55
Présenté à l'occasion du salon I/ITSEC à Orlando, en Floride, cet ajout améliore les solutions d'entraînement en permettant des exercices plus réalistes et flexibles, reflétant la complexité des menaces actuelles et futures.
Compatible avec une large gamme de drones, cette nouvelle capacité permet aux forces armées de s'entraîner pour différents scénarios de drones aussi bien 'amis' que malveillants, améliorant ainsi l'efficacité de la préparation opérationnelle.
La solution de kit drone agnostique est compatible avec les drones des catégories C0-C6 à A1-A3 (allant de quelques centaines de grammes à plusieurs dizaines de kilogrammes) et offre une flexibilité inégalée pour les forces armées.
