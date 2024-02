Nouvelle-Calédonie: Glencore va placer Koniambo Nickel en sommeil, cherche un nouveau partenaire

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse Glencore va placer en sommeil l'usine de production de ferronickel de Koniambo Nickel SAS (KNS) en Nouvelle-Calédonie et chercher un nouveau partenaire industriel, a-t-il annoncé lundi, estimant que ces activités ne sont "pas rentables" malgré les propositions du gouvernement français.

Glencore "apprécie les efforts du gouvernement français pour revitaliser et sauver l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie", a indiqué le géant suisse des matières premières dans un communiqué.

"Toutefois, même avec l'assistance proposée, KNS reste une opération intenable", a-t-il ajouté.

L'usine de production de ferronickel KNS, projet phare du rééquilibrage économique entre les provinces Nord et Sud de l'archipel français du Pacifique, emploie 1.300 salariés et n'a jamais été rentable, affichant une dette colossale de près de 14 milliards d'euros.

Début février, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire avait appelé Glencore à "prendre ses responsabilités" pour éviter la fermeture. Il avait affirmé avoir proposé "60 millions d'euros de subventions sur le prix de l'énergie, 45 millions de ressources supplémentaires et un prêt de 100 millions" afin de garantir la pérennité de la production.

Le groupe suisse estime qu'il ne peut "pas continuer à financer les pertes au détriment de ses actionnaires" et a donc pris la décision de placer ces activités en opérations d'entretien et de maintenance.

Les fours resteront chauds pendant six mois et tous les employés conserveront leur poste pendant la période de transition, l'objectif étant de maintenir les activités critiques et garantir la sécurité du site.

Un budget a été alloué pour cette période de transition, détaille le communiqué sans fournir de détails financiers.

Glencore, qui gère cette mine en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une co-entreprise avec la Société Minière du Sud Pacifique SA (SMSP), "va lancer prochainement le processus pour identifier un nouveau partenaire industriel potentiel pour KNS", poursuit le groupe.

Le groupe a mené de longues discussions et négociations autour des activités de Koniambo Nickel, rappelle-t-il.

Mais même avec l'assistance proposée par le gouvernement français, les coûts de fonctionnement sont "élevés" et avec "les conditions de marché actuellement très faibles", les activités de Koniambo Nickel ne sont "pas rentables", insiste Glencore.