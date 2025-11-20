Nouvel incendie chez Novelis, fournisseur d'aluminium de Ford

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte des retombées de l'incendie chez Ford au paragraphe 2, la chronologie de la production au paragraphe 4 et la déclaration de Novelis au paragraphe 5) par Nora Eckert

Un nouvel incendie s'est déclaré jeudi dans l'usine d'aluminium de Novelis à Oswego, dans l'État de New York, qui fournit la lucrative gamme de camions F-150 de Ford F.N , environ deux mois après qu'un incendie a interrompu la majeure partie de la production de l'usine. En octobre, Ford a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices , évoquant un préjudice brut pouvant atteindre 2 milliards de dollars à la suite de l'incident. Le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, prévoit de compenser environ 1 milliard de dollars l'année prochaine en augmentant la production dans certaines usines de camions, a-t-il déclaré en octobre.

Si Novelis fournit également d'autres constructeurs automobiles, Ford est un gros consommateur car ses camions ont une carrosserie en grande partie en aluminium. Le constructeur automobile a suspendu pour une durée indéterminée la production de son pick-up électrique F-150 Lightning dans le Michigan après l'incendie de septembre, et la production de ses camions à essence a également été interrompue.

L'usine d'Oswego a également connu un petit incendie en octobre.

En octobre, Novelis a déclaré qu'elle prévoyait de redémarrer les opérations dans la partie de l'usine touchée d'ici la fin du mois de décembre, ce qui représente une accélération par rapport à sa précédente prévision de reprise d'ici le premier trimestre 2026. Un porte-parole de Novelis a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si l'incendie de jeudi retarderait ce calendrier.