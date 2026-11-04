Nouvel avertissement prévisible pour BMW

(Zonebourse.com) - Le groupe allemand ( 1,30%, à 58,55 euros) a annoncé l'intensification et l'accélération de ses mesures structurelles et de portefeuille, une décision qui pèsera sur ses résultats non opérationnels au quatrième trimestre et conduit le constructeur haut de gamme à abaisser ses perspectives de rentabilité annuelle pour sa branche automobile.

Le groupe anticipe désormais pour le segment Automobile une marge d'Ebit comprise entre -0,5% et 0,5% sur l'ensemble de l'exercice (contre une fourchette initiale de 1 à 3%), les mesures de portefeuille et de restructuration devant retrancher environ 2,5 points de pourcentage à cette rentabilité. L'impact annuel comprend également 1,25 point lié à la hausse des droits de douane et 1,2 point lié aux amortissements d'actifs de BBA, une coentreprise entre BMW et le groupe chinois Brilliance Auto. La marge opérationnelle d'Ebit avant restructuration reste toutefois attendue au-dessus de 2,0%, et la prévision de flux de trésorerie disponible automobile est maintenue au-delà de 2,5 milliards d'euros pour 2026.

Repli des agrégats financiers au troisième trimestre

Le bénéfice avant impôts s'est installé à 2,083 milliards d'euros, en baisse de 10,6% sur un an. De son côté, le chiffre d'affaires a atteint 30,452 milliards d'euros, -5,8% sur un an et -7,7% ajusté des effets de change. Pour le segment automobile, l'Ebit trimestriel ressort à 901 millions d'euros (-39,7%), affichant une marge de 3,4%, contre 3,5% sur les neuf premiers mois. Enfin, en ce qui concerne les volumes de ventes, ils se sont élevés à 551 075 unités livrées au troisième trimestre, en baisse de 6,3%. La progression observée en Europe ( 2,6%) et aux Etats-Unis ( 2,5%) n'ayant pas suffi à compenser une baisse de 25% des ventes en Chine. Les véhicules 100% électriques (BEV) ont représenté 20% des livraisons totales (27,4% en incluant les hybrides rechargeables).

L'avis des analystes

Chez Citigroup, la marge opérationnelle de la division Automobile de 3,4% est moins mauvaise que redouté ne s'accorde pas, erreur:. Les analystes relèvent que la rentabilité de l'activité Automobile demeure à des niveaux très faibles, en raison de la situation en Chine, de l'inflation des coûts et de l'impact persistant des coûts liés aux véhicules électriques à batterie (BEV).

La banque américaine ajoute que l'objectif d'une marge automobile comprise entre 3 et 5% pour 2028 laisse entrevoir une amélioration marginale, voire nulle, au cours des 12 prochains mois.

Citi reste à neutre sur le titre BMW et vise 64 euros.

DZ Bank précise que cette nouvelle série de révision à la baisse provient de charges non opérationnelles pesant sur les résultats du quatrième trimestre, liées à des mesures supplémentaires de portefeuille et de restructuration.

La banque allemande estime que le flux d'actualités devrait continuer à peser sur le sentiment déjà morose à l'égard des valeurs du secteur automobile. L'avis reste à conserver, avec un objectif de cours de 60 euros.

Même recommandation et même cible de cours chez Jefferies qui souligne toutefois que le troisième trimestre est globalement meilleur que prévu.

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