Nouvel accord pour Delta Drone et Yorkville

(AOF) - Delta Drone a conclu aujourd'hui un nouveau contrat d'achat de titres avec YA II PN, Ltd ("Yorkville") qui remplace le contrat d'achat de titres signé entre les parties le 5 juin 2023. Ce nouveau contrat de cession d’obligations offre à Delta Drone une plus grande flexibilité en matière de flux de trésorerie au cours des prochains mois, alors que la nouvelle direction poursuit le processus de restructuration et de renforcement de l'entreprise.

Conformément au contrat de cession d'obligations original, Delta Drone devait acheter 125 obligations convertibles en nouvelles actions de Delta Drone et/ou remboursables en espèces (les "obligations en circulation") détenus par Yorkville pour un montant de 1 250 000 €, payables dans les 20 jours suivant l'arrivée de la nouvelle direction chez Delta Drone.

D'autres négociations entre les parties depuis cette date ont conduit Yorkville à résilier le contrat de cession d'obligations original le 26 juin 2023, le rendant ainsi nul et non avenu, et à le remplacer par le nouveau contrat de cession d'obligations.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.