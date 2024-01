Nouveaux records pour LVMH en 2023 à 86,2 mds EUR de ventes et 15,2 mds de bénéfice net

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Le numéro un mondial du luxe LVMH a de nouveau annoncé jeudi des résultats record pour l'année 2023, malgré un ralentissement du marché, avec des ventes de 86,2 milliards d'euros (+9%) et un bénéfice net de 15,2 milliards d'euros (+8%).

"Tout en restant vigilants dans le contexte actuel, nous abordons l'année 2024 avec confiance", déclare le PDG du groupe Bernard Arnault, cité dans le communiqué.

"Ce sera une année exceptionnelle et inspirante, marquée par notre partenariat avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (...) C'est pour LVMH une nouvelle opportunité de renforcer encore son avance sur le marché mondial du luxe et de contribuer au rayonnement de la France à travers le monde", ajoute-t-il.

Le géant du luxe qui détient entre autres les marques Louis Vuitton, Dior, Tiffany ou Moët & Chandon évoque "une nouvelle année record dans un environnement pourtant perturbé". Depuis le troisième trimestre, le marché du luxe ralentit en Europe et aux Etats-Unis et n'a pas retrouvé la croissance espérée en Chine.

La rentabilité est stable avec une marge opérationnelle courante de 26,5%.

Le géant du luxe reste porté par sa division phare mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...) dont les ventes ont progressé de 9% pour atteindre 42,2 milliards d'euros. Louis Vuitton a réalisé "une excellente année", selon le communiqué. Nicolas Ghesquière, pour les collections féminines, a renouvelé son contrat pour cinq ans et 2023 aura aussi été l'année du premier défilé de Pharell Williams pour la mode masculine.

La distribution sélective fait un bond de 20% à 17,9 milliards d'euros de ventes, notamment grâce à "une performance exceptionnelle" de l'enseigne de parfumerie Sephora.

Les montres et la joaillerie progressent de 3%, pour frôler les 11 milliards de chiffre d'affaires. Tiffany a rouvert durant l'année 2023 son vaisseau amiral sur la 5e avenue de New York avec succès, Bulgari est "en forte croissance" et Tag Heuer "atteint un record de ventes".

Les parfums et cosmétiques réalisent une croissance de 7% à 8,3 milliards d'euros de ventes, avec une "performance remarquable" de Christian Dior.

Lors de l'assemblée générale du 18 avril, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action (il était de 12 euros en 2022).