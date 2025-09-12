Nouveaux records à Wall Street après l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en hausse, les trois indices vedettes de Wall Street ayant clôturé sur de nouveaux records. L'indice des prix à la consommation en août est ressorti en hausse de +0,4% sur un mois, légèrement au-dessus des attentes du marché, après +0,2% en juillet. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed baisse ses taux d'un quart de point le 17 septembre. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont ressorties au plus haut depuis 2021. Le Dow Jones a progressé de 1,46% à 46108 points et le Nasdaq a glané 0,72% à 22043 points.

L'action de l'enseigne de grande distribution Kroger a gagné 0,30%, à 67,23 dollars, grâce au relèvement de ses objectifs annuels. " Kroger a enregistré un nouveau trimestre de résultats solides, ce qui démontre les progrès clairs et mesurables que nous avons réalisés dans nos domaines prioritaires : simplifier notre organisation, améliorer l'expérience client et nous concentrer sur les activités qui créent le plus de valeur " s'est félicité le PDG, Ron Sargent.

Les chiffres économiques du jour

L’inflation s’est élevée à 0,4% en août aux États-Unis, contre 0,2% en juillet, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 2,9% en rythme annuel, après 2,7% en juillet. Le consensus s’élevait à 2,9%. Hors alimentation et énergie, elle est ressortie à 0,3% le mois dernier aux États-Unis, contre 0,3% en juillet, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 3,1% en rythme annuel après 3,1% en juillet. Le consensus anticipait une stabilisation de l'inflation.

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d'allocation chômage se sont élevées à 263 000 unités, contre des attentes à 235 000. Les chiffres de la semaine précédente ont été très légèrement révisés à la baisse en passant de 237 000 à 236 000 unités.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alibaba

Alibaba va lever environ 3,2 milliards de dollars américains via l'émission d'obligations convertibles à coupon zéro arrivant à échéance en 2032. Le produit de l'opération permettra à l'Amazon chinois de renforcer ses capacités d'infrastructure cloud et ses opérations commerciales internationales.

Chipotle

Chipotle Mexican Grill envisage de s'implanter en Asie l'année prochaine avec l'ouverture de restaurants en Corée du Sud et à Singapour, dans un contexte où les dépenses des consommateurs en matière de restauration hors domicile diminuent sur le marché américain. La firme californienne a annoncé qu'elle ouvrirait ces nouveaux établissements via une coentreprise avec SPC Group, une société alimentaire sud-coréenne.

Merck

Merck a dévoilé des résultats positifs d’une étude de phase 3 baptisée Stride-13. Cette dernière avait pour but d’évaluer la tolérance et l’immunogénicité de Capvaxive par rapport à un autre vaccin chez les enfants et adolescents de 2 à 18 ans ayant terminé leur cycle de vaccination pneumococcique pédiatrique et présentant une ou plusieurs affections chroniques les rendant plus vulnérables aux infections pneumococciques.