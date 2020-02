Nouveaux COO pour Mirabaud et Mirabaud AM

(NEWSManagers.com) - Le directeur des opérations de Mirabaud AM, François Leyss, a été promu directeur des opérations du groupe Mirabaud, a annoncé ce 20 février la société. Il entrera en fonction le 1er mars, et sera responsable des activités IT, opérations et trading pour l' ensemble des lignes de métier. Il est dans le même temps remplacé par Raphaël Ducret en tant que COO de Mirabaud AM. Ce dernier était jusqu'ici responsable de l' organisation de Mirabaud.

François Leyss a passé sept ans dans la direction des opérations de SYZ AM (2005-2016). Auparavant, il a travaillé chez BearingPoint, l'auditeur Andersen, et UBS Investment Bank.

Raphaël Ducret a débuté sa carrière au Crédit Agricole en tant que business analyst (2011-2014). Il est entré chez Mirabaud en 2014 et en était le responsable de l'organisation depuis 2016.