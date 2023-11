Nouveau trimestre en croissance

Publication du chiffre d’affaires du T2 2023/2024

Sur le second trimestre de l’exercice 2023/24, Lexibook a publié un chiffre d’affaires en hausse de +12,9% (+115,9% vs T1 2023/24) à 15,1 M€. Cette croissance est principalement alimentée par le digital, les jouets électroniques, musicaux, et éducatifs, les réveils et les appareils photo. Sur le premier semestre, les revenus progressent de +8,9% et s’élèvent à 22,1 M€.

Perspectives

En prévision du trimestre à venir, qui est naturellement la période la plus contributive de l'année (clôture en mars), Lexibook prévoit une légère augmentation du chiffre d'affaires, même en dépit d'un effet de base conséquent. Cette perspective laisse entrevoir un nouvel exercice de croissance rentable. La société demeure confiante dans sa capacité à tirer parti des opportunités du marché.

Nos prévisions sur la valeur restent inchangées avec un chiffre d’affaires 2023/24e de 55,3 M€, en croissance de +8,0%. Sur la seconde partie de l’année, Lexibook devrait profiter 1) des levées des tensions sur les approvisionnements et la logistique, 2) de la montée du digital aux Etats-Unis et au Canada, et 3) du lancement des produits sous licence en Amérique du Nord.

Recommandation

Suite a cette publication, nous restons à l’achat avec objectif de cours reste inchangé à 5,00€ soit un potentiel de hausse de 99,6%.