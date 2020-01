Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouveau report du premier vol d'essai du Boeing 777X Reuters • 25/01/2020 à 00:43









SEATTLE, 25 janvier (Reuters) - Boeing BA.N a de nouveau reporté vendredi à Seattle le premier vol d'essai de son 777X, comme il l'avait fait la veille, du fait de mauvaises conditions météorologiques. Dans un communiqué, l'avionneur a indiqué qu'il effectuerait une nouvelle tentative samedi, si les conditions le permettent. Boeing avait promis de faire voler son appareil, gros porteur destiné à transporter plus de 400 passagers en moyenne, pour la première fois au début de l'année 2020. Les premières livraisons sont attendues pour 2021. (Tim Hepher; version française Jean Terzian)

