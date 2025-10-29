Nouveau repli attendu des marchés européens en amont de la décision de la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes devraient encore reculer ce mercredi à l'ouverture de la séance avant la décision de la Fed ce soir à 19h. Elle devrait annoncer une nouvelle baisse des taux directeurs de 25 points de base. En attendant, la décision de la Banque du Canada sera dévoilé à 14h45. Au cours de cette matinée, les investisseurs réagiront à la nouvelle salve de résultats d'entreprises en Europe. A Paris, Bic a abaissé ses prévisions annuelles suite à un recul de ses ventes au troisième trimestre. Sopra Steria a annoncé une décroissance organique proche de 3% de son CA sur cette même période.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bic

Bic affiche une faible performance au troisième trimestre entrainant une révision des perspectives 2025. Le chiffre d'affaires s'est établi à 519 millions d'euros, en hausse de 0,3% à taux de change constants mais en baisse de 3,3% excluant Tangle Teezer. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires recule de 5,4% à 1,59 milliard d'euros. "2025 est une année difficile pour BIC : nos activités ont souffert dans un environnement mondial complexe. D'autres activités dont nous avons fait l'acquisition ont un impact négatif sur notre performance financière", a expliqué Rob Versloot, le DG de Bic.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,397 milliard d'euros sur l'exercice 2024/2025 (clos le 30 septembre 2025), soit une hausse de 12,8% sur un an. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,9%, reflétant de très bonnes performances dans ses trois segments d'activité. L'activité parcs de loisirs affiche une croissance de 18,9% en données publiées et de 10,5% à périmètre comparable. La croissance s'élève à 7,5% et 7,6% en publiées respectivement pour les divisions Domaines skiables et activités outdoor et Distribution & Hospitality.

Sopra Steria

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2025 de Sopra Steria s’est élevé à 1,315 milliard d'euros, en recul de 3% en variation totale. La contraction organique du chiffre d’affaires a été de 2,9%, retraitée de l’impact des variations de devises (-6,8 millions d'euros) et d’un effet périmètre de +4,7 millions d'euros lié à l’acquisition d’Aurexia. En France (44% du chiffre d’affaires groupe), le chiffre d’affaires s’est stabilisé (-0,1% organique par rapport au troisième trimestre 2024) pour atteindre 574,9 millions d'euros.

Vetoquinol

Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d’affaires de Vetoquinol s’établit à 384,2 millions d'euros, en retrait de 3,5% à données publiées et de 1,3% à changes constants. Sur cette période, le laboratoire enregistre des impacts de changes négatifs nets de 8,9 millions d'euros sur les territoires Amériques et Asie Pacifique/Reste du monde et un impact de la simplification des gammes complémentaires pour -7,7 millions d'euros principalement en Europe. L’activité des produits essentiels s’élève à 244,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% à données publiées et de 2,7% à changes constants.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de grossistes en septembre seront publiées à 13h30.

La décision de politique monétaire de la Banque du Canada sera connue à 14h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront dévoilées à 15h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 19h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,20% à 1,1636 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini dans le rouge, hormis le footsie, après une nouvelle vague de résultats et à la veille de la décision de la Fed. Sur le front commercial, l'heure est à l'apaisement entre les Etats-Unis et la Chine. Côté valeurs, BNP Paribas a fini lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne après des résultats trimestriels mitigés. Pour sa part, Capgemini, qui a bondi dans la matinée, n'a pu finir qu'en hausse de 1,48%. Le CAC 40 a lâché 0,27% à 8216,58 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,17% à 5701,38 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en hausse après une nouvelle série de publications d’entreprises. et avant la décision de politique monétaire de la Fed demain soir. Elle devrait baisser ses taux de 25 points de base. A la clôture, de nouveaux records ont été établis. Le Dow Jones a avancé de 0,34% à 47 706 points (47 943 au plus haut). Le S&P 500 a gagné 0,23% flirtant avec les 6891 points (6911 au plus haut). Côté valeurs, UPS a bondi à la faveur de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et d'objectifs favorables pour le quatrième trimestre.