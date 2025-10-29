 Aller au contenu principal
Ségolène Royal "pourrait participer à une primaire de la gauche" pour 2027
information fournie par AFP 29/10/2025 à 11:01

Ségolène Royal participe aux universités d'été de LFI, le 25 août 2025 à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal, a affirmé mercredi qu'elle "pourrait participer à une primaire de la gauche" pour 2027, sur France 2.

"Oui, je pourrais participer à une primaire de la gauche bien sûr", a déclaré celle qui fut la première femme à se qualifier au second tour dans la course à l'Elysée.

Dans un livre paru ce mercredi "Mais qui va garder les enfants?" (Fayard), Mme Royal développe le principe de "dette générationnelle", vis-à-vis d'une jeunesse "tenaillée par l'anxiété", et défend la nécessité "d'assumer pleinement la part maternelle du pouvoir", à l'inverse du "virilisme toxique".

"Les qualités que l'on prête à l'amour maternel - vigilance, patience, constance, exigence - sont précisément celles que les citoyens inquiets attendent aujourd'hui de leurs dirigants", écrit celle qui est mère de quatre enfants.

"Présider, c'est aimer", a affirmé Mme Royal sur France 2, soulignant que "la nouvelle génération a perdu confiance en l'avenir, est déstabilisée et titube. Et notre responsabilité, c'est de lui donner à nouveau confiance en l'avenir".

Revenant sur la formule (qui fait le titre de son livre) prêtée à Laurent Fabius en 2007, quand elle s'est présentée à la présidentielle, Ségolène Royal explique que "ce livre retourne le stigmate en disant finalement aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin, si ce n'est de tendresse, d'amour du peuple, de sécurisation de ce peuple, de le protéger contre l'anxiété?", a-t-elle martelé.

Elle a assuré que pendant la crise des Gilets jaunes, "une mère de famille" n'aurait pas "embêté ses enfants pendant neuf mois", ne les aurait pas "réprimés".

"Un pays bien présidé, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de révolte sociale, pas de colère sociale qui fait souffrir", a-t-elle ajouté.

Interrogée pour savoir si elle voulait revenir dans la vie politique, Mme Royal a répondu que "ça dépendra du contexte" mais qu'elle souhaitait que "ces idées-là soient portées" à la prochaine présidentielle.

Mme Royal, qui avait un temps rendu sa carte du Parti socialiste, avait soutenu une des opposantes à Olivier Faure, Hélène Geoffroy, au dernier congrès du parti.

Les modalités d'une potentielle primaire de la gauche, sur lesquelles discutent notamment le PS et les Ecologistes, devraient être rendues publiques en fin d'année.

5 commentaires

  • 11:51

    Mais quelle nullité celle-là.... Toute sa vie, elle l'aura passée confortablement grâce nos impôts...

