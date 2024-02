Outre les résultats d'entreprises de ce jour, les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques. Les PMI manufacturier France et en zone euro se sont redressés en janvier. Dans le même temps, le taux d'inflation annuel de la zone euro a ralenti à 2,8% sur ce même mois contre 2,9% en décembre.

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur a plongé en raison d'une performance trimestrielle mitigée et de perspectives inférieures aux attentes. La banque française a dévissé, pénalisée par l'abaissement de certains objectifs 2025. Sanofi a également été sanctionné pour ses résultats décevants.

Coté valeurs, Dassault Systèmes et BNP Paribas ont occupé respectivement la dernière et l'avant dernière place au sein du CAC 40.

"Jerome Powell a fait une déclaration ambiguë et a évité de donner des indications sur le calendrier des baisses de taux", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sortir de cette décision.

(AOF) - Les marchés européens se replient de nouveau au terme de cette première séance du mois de février. Après avoir inscrit un pic historique hier matin à 7702,95 points, le CAC 40 a reculé de 0,89% à 7588,75 points, pénalisés par les résultats trimestriels décevants de Dassault Systèmes, BNP Paribas et Sanofi. L'Eurostoxx50 a perdu 0,35% à 4632,06 points. A l'inverse, de l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains rebondissent vers 17h30. Le Dow Jones gagne 0,23% et le Nasdaq Composite avance de 0,48% vers 17h30.

Nouveau recul des bourses européennes après la Fed et la BoE

