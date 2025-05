Nouveau recul à Wall Street, Ford et Mattel suspendent leurs objectifs

(AOF) - Les marchés américains se sont repliés. En attendant les résultats de la stratégie commerciale de Donald Trump, le déficit commercial américain a atteint un niveau record en mars. Alors qu'aucun développement significatif n'était à signaler s'agissant des négociations sur les droits de douane, plusieurs mauvaises nouvelles sont à signaler du côté des entreprises. Ford et Mattel ont suspendu leurs objectifs et Palantir a été sanctionné. Le Dow Jones a cédé 0,95% à 40829 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,87% à 17689,66 points.

Palantir Technologies (-12,05% à 108,86 dollars) a terminé à la dernière place du S&P 500, le bénéfice par action étant seulement ressorti en ligne avec les attentes. Les revenus de l'entreprise de logiciels d'analyse de données ont en outre dépassé les attentes, mais dans des proportions moindres qu’au cours des trimestres précédents. Or, comme le signale Jefferies, la valorisation de Palantir Technologies est " irrationnelle ", à 56 fois les revenus attendus en 2026. Tous les analystes ne partagent pas cet avis. Depuis le début de 2025, l'action Palantir Technologies a progressé de 63%.

Les chiffres économiques du jour

Le déficit commercial américain s’est creusé à 140,50 milliards de dollars en mars après 123,20 milliards de dollars en février. Il était attendu à 136,80 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DoorDash

DoorDash, dont l'action recule de 1% en avant-Bourse, accélère son expansion internationale. La plateforme américaine de livraison a annoncé le rachat de la société britannique de livraison de repas Deliveroo pour 2,9 milliards de livres. DoorDash, qui a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars, avait formulé une offre indicative fin avril pour s'emparer de l'entreprise cotée à Londres depuis le printemps 2021.

Ferrari

Au premier trimestre, tous les indicateurs financiers clés de Ferrari ont enregistré une croissance à deux chiffres, soulignant une forte rentabilité. Ainsi, le bénéfice net a bondi de 17 %, à 412 millions d'euros, tandis que le bénéfice dilué par action a augmenté de 18 %, pour s'établir à 2,3 euros. Enfin, le chiffre d'affaires net de la marque au cheval cabré a connu une croissance de 13 %, 1,791 milliard d'euros.

Marriott

Anthony Capuano, le président-directeur général de Marriott, a qualifié les résultats du premier trimestre de " solides ", malgré une incertitude macro-économique grandissante. Le RevPar, l'indicateur le plus suivi pour les groupes hôteliers qui correspond au revenu par chambre disponible, a progressé de 4,1 %, ou de 2,7 % en dollars réels. Dans le détail des zones géographiques, aux États-Unis et au Canada, le RevPar s'est apprécié de 3,3 %, contre une progression de 5,9 % à l'international.

Mattel

Mattel, fabricant de la poupée Barbie, a abandonné ses objectifs financiers annuels. "Compte tenu de l'instabilité de l'environnement macroéconomique et de l'évolution du paysage tarifaire américain, il est difficile de prévoir les dépenses de consommation et les ventes de Mattel aux États-Unis pour le reste de l'année et la période des fêtes", a déclaré la firme américaine. Les États-Unis représentent environ la moitié des ventes mondiales de jouets de Mattel, et l'entreprise importe environ 20% des produits vendus dans le pays depuis la Chine.

Palantir

Palantir Technologies est attendue en forte baisse à Wall Street en raison d’une publication mitigée. Au premier trimestre, l'entreprise de logiciels d'analyse de données a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 24% à 214 millions de dollars, soit 8 cents par action. Il est ressorti à 13 cents par action, en ligne avec les attentes. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 44% à 390,70 millions de dollars. Ses revenus ont augmenté de 39% à 883,86 millions de dollars, dépassant les attentes du marché : 862,8 millions de dollars.

Zoetis

Zoetis a dévoilé des comptes trimestriels encourageants avec notamment un bénéfice net ajusté de 662 millions de dollars, en hausse de 4 %, tandis que le bénéfice dilué par action a atteint 1,48 dollar, soit une progression de 7 %. En outre, les ventes du laboratoire dédié à la santé animale ont connu une légère croissance de 1 %, à 2,22 milliards de dollars. Fort de cette excellente publication, Zoetis a relevé ses objectifs financiers. Sur l’exercice 2025, il vise désormais des revenus dans une fourchette de 9,425 et 9,575 milliards de dollars, contre 9,225 et 9,375 milliards de dollars.