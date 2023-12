Nouveau record pour le CAC 40, mais la BCE ne baisse pas la garde

(AOF) - En forte hausse ce matin grâce au pivot de la Fed sur les taux, les marchés européens ont finalement limité leurs gains car la BCE ne veut pas encore suivre son exemple. L'indice CAC 40 a gagné 0,59% à 7575,85 points après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 7653,99 points. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,27% à 4542,29 points. Aux Etats-Unis, les indices étaient également bien orientés, avec un Dow Jones (+0,21%) affichant un nouveau record.

Mercredi soir, la Fed n'a pas repoussé les attentes du marché concernant des baisses de taux, comme les économistes s'y attendaient. Au contraire, ses membres prévoient 3 baisses de 25 points de base en 2024 contre 50 points de base en septembre. Generali Investments note cependant que Jerome Powell "ne s'est pas engagé sur le calendrier de la première baisse et n'a pas non plus indiqué avec précision les conditions économiques qui la déclencheront".

De son côté, la BCE a laissé ses taux d'intérêt inchangés, dont son taux de dépôt à 4%. Elle a souligné que si le ralentissement de l'inflation sous-jacente s'était poursuivi, les tensions sur les prix intérieurs restaient soutenues. La Banque centrale a mis principalement en cause "une croissance dynamique des coûts unitaires de main-d'œuvre". Le Conseil des gouverneurs a réaffirmé qu'il maintiendrait "une approche s'appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée le degré et la durée de cette orientation restrictive".

Christine Lagarde vs Jerome Powell

Sa présidente Christine Lagarde a mis les points sur les i en déclarant qu'ils n'avaient pas discuté d'une baisse des taux. "Nous ne pensons pas que c'est le moment de baisser la garde" car il "reste encore du travail à accomplir" a-t-elle ajouté.

Réagissant aux annonces de la BCE, Neuberger Berman souligne que ses nouvelles projections en matière de croissance et d'inflation sont bien supérieures à celles des marchés. L'institution prévoit une inflation moyenne de 2,7% en 2024, de 2,1% en 2025 et de 1,9% en 2026. Son objectif aurait alors été atteint. La croissance anticipée à 0,8% en 2024 et à 1,5% à la fois en 2025 et en 2026. Dans ces conditions, le gestionnaire d'actifs anticipe le report des anticipations sur l'amorce d'une baisse des taux directeurs.

Aussi bien la Banque d'Angleterre que la Banque nationale suisse ont également fait le choix du statu quo.

En forte baisse ce matin, les taux longs ont limité leur repli après la réunion de la BCE. Le 10 ans américain est cependant repassé sous 4% pour la première fois depuis août. Le rendement du 10 ans allemand perd 4,7 points de base à 2,128% après être tombé à 2,032%.

Du côté des valeurs, les investisseurs ont salué le projet de scission de Vivendi. La poursuite de la montée au capital d'Atos d'OnePoint a aussi été appréciée.