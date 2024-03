(AOF) - Prenant exemple sur l'or, le cours du bitcoin a inscrit un nouveau plus haut historique à 69209 dollars, dépassant le précédent de près de 69000 dollars atteint en novembre 2021. Il continue de profiter du succès des ETF Bitcoin au comptant lancés le 11 janvier aux Etats-Unis. Selon le journaliste de Bloomberg, Eric Balchunas, ils ont attiré 8 milliards de dollars depuis cette date et dépassent désormais les 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion contre un peu moins de 30 milliards lors de leur lancement. Le solde provient de l'appréciation du Bitcoin.

Nouveau record pour le Bitcoin à plus de 69200 dollars

