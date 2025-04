Nouveau record pour l'or, valeur refuge par excellence

(AOF) - L'once d'or a inscrit un nouveau plus haut absolu à 3244 dollars aujourd'hui et gagne 1,86% à 3234,66 dollars. Elle a déjà connu mercredi et jeudi sa plus forte progression en deux jours depuis mars 2020, signale Deutsche Bank. " Le rôle traditionnel des bons du Trésor américain en tant que valeur refuge en cas de hausse des risques est remis en question en raison de l'incertitude de la demande étrangère ", explique Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains à la Société Générale.

Le métal précieux constitue avec le franc suisse et le yen, les rares actifs à progresser lors de la chute des marchés.

UBS souligne que " les guerres commerciales et l'aversion marquée pour le risque créent une tempête parfaite pour l'or."