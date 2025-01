Nouveau record du bitcoin avant l'investiture de Trump

(AOF) - Le bitcoin a battu lundi son record, dépassant la barre des 109 000 dollars quelques heures avant l'investiture de Donald Trump, qui a lancé ce week-end sa propre monnaie numérique et devrait assouplir la réglementation du secteur une fois de retour à la Maison Blanche. La première devise numérique par capitalisation a soudainement progressé aux alentours de 6h30 jusqu'à atteindre un plus haut à 109 241 dollars.

