Nouveau record au-delà des 2900 dollars pour l'once d'or

(AOF) - L'once d'or gagne 1,41% à 2901,91 dollars après avoir touché un nouveau plus haut historique à 2910,47 dollars. Les dernières menaces commerciales de Donald Trump contribuent à stimuler la demande pour les valeurs refuges. "L'or reste un actif stratégique pour se prémunir contre les risques de résurgence de l'inflation et de hausse des taux d'intérêt", soulignait UBP au début du mois. L'once d'or bénéficie également de facteurs structurels, comme les achats de la part des Banques centrales.

