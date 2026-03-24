Nouveau porte-avions nucléaire français : le "France Libre" sera propulsé par les turbines d'Arabelle

L'entreprise, rachetée par EDF en 2024, avait déjà assuré la conception et la maintenance des turbines du "Charles de Gaulle".

La mise en service du "France Libre" est prévue pour 2038 (illustration) ( POOL / GONZALO FUENTES )

Après les déclarations d'Emmanuel Macron sur la carte de visite du "France Libre", successeur annoncé du "Charles de Gaulle", les informations arrivent sur l'équipement du futur porte-avions nucléaire français, dont la mise en service est attendue pour 2038.

La propulsion du navire sera ainsi assurée par Arabelle Solutions, qui a été sélectionné par Naval Group pour fournir les turbines du système de propulsion nucléaire du bâtiment. L'annonce a été faite mardi 24 mars par la filiale du groupe EDF dans un communiqué. Le France Libre sera long de 310 mètres (contre 262 mètres pour le Charles de Gaulle), et déplacera près de 80.000 tonnes en charge complète.

Turbines livrées d'ici quatre ans

Arabelle Solutions, qui se revendique leader mondial des technologies de turbines à vapeur pour centrales nucléaires et systèmes de propulsion navals, fabriquera quatre turbines à vapeur, leurs régulateurs de vitesse, ainsi que quatre sécheurs à grande vitesse destinés au programme du nouveau porte‑avions baptisé "France Libre", pour une livraison prévue d'ici 2030.

Le porte-avions doit succéder en 2038 au Charles de Gaulle. Son nom, "France Libre", en hommage à "l'esprit français" de "résistance", a été dévoilé mercredi par Emmanuel Macron depuis le site de construction des chaufferies nucléaires du futur fleuron de la Marine à Indre, près de Nantes. Les équipements seront construits sur les sites industriels de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et de Belfort (Territoire de Belfort). "Concevoir, fabriquer et maintenir une technologie de propulsion nucléaire de pointe pour la Marine nationale est (...) une contribution directe au renforcement de la souveraineté technologique française", a déclaré Catherine Cornand, présidente d'Arabelle Solutions, citée dans le communiqué. Arabelle Solutions souligne qu'elle s'appuie notamment sur l'expérience acquise avec la conception et la maintenance des turbines du porte‑avions nucléaire Charles de Gaulle, en service depuis 2001. L'entreprise a été rachetée par EDF à General Electric en 2024.