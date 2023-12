Nouveau plus haut historique pour l'once d'or

(AOF) - L’once d’or a enregistré ce matin un plus haut historique à 2135,39 dollars alors que le précédent datait d’août 2020 à 2075 dollars. Elle recule désormais de 0,99% à 2069,10 dollars. Depuis ces dernières semaines, le métal précieux bénéficie du repli du rendement du 10 ans américain, qui a perdu plus de 70 points de base par rapport à son niveau le plus élevé de l’année atteint fin octobre.

Des rendements moins élevés réduisent en effet le coût d'opportunité de détenir de l'or, qui n'offre aucune rémunération.

Le récent repli du dollar contre les principales monnaies rend également moins onéreux l'achat d'or pour les détenteurs de ces monnaies.

Le contexte géopolitique marqué par la guerre entre le Hamas et Israël est également favorable à l'once d'or.

L'or pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin

"La corrélation négative passée du métal précieux avec le rendement des TIPS américains (obligations indexées sur l'inflation) à 10 ans suggère qu'il pourrait progresser d'environ 15% en cas de baisse de 100 points de base des rendements réels, comme nous pourrions le voir au cours de l'année à venir", expliquait récemment J. Safra Sarasin dans ses perspectives pour 2024.

Selon UBS, l'or devrait atteindre de nouveaux sommets en 2024 et 2025, lorsque l'économie américaine entrera en récession, que la Fed réduira ses taux directeurs, que le dollar américain s'affaiblira et que les rendements réels à 10 ans diminueront de 160 points de base par rapport aux sommets atteints en 2023.

La banque suisse pense que la hausse de l'or sera alimentée par la réémergence d'un positionnement stratégique de la part des investisseurs, soutenu par la poursuite des achats importants du secteur public et par une demande fondamentale stable.