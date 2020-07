Nouveau plan de warrants approuvé pour LDA Capital par l'AGEX de Mithra

Liège, Belgique, 23 juillet 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui que son Assemblée Générale Extraordinaire (AGEX) tenue le

22 juillet 2020 a approuvé l'émission de 690 000 warrants1 au profit de LDA Capital Ltd. Les warrants ont été émis en application de la transaction annoncée le 24 avril 2020 .



Les warrants ont une période de longévité de trois ans. Ils ne sont généralement pas cessibles et ne peuvent être exercés qu'en conformité avec les termes et conditions approuvés par l'Assemblée Générale. Chaque warrant donne le droit de souscrire à une nouvelle action Mithra. En cas d'exercice des warrants, Mithra demandera la cotation en bourse des actions sous-jacentes sur EuronextBruxelles. Les warrants en tant que tels ne seront cotés en bourse sur aucun marché. Dès lors que le quorum de présence pour l'émission des Share Lending Warrants au profit derespectivement François Fornieri, Alychlo NV et Noshaq SA n'a pas été atteint (pour autant que cela soit nécessaire au regard de l'article 7 :193 du Code Belge des sociétés et des associations), Mithra

convoquera rapidement une nouvelle AGEX.



Le capital social de Mithra s'élève actuellement à 31 153 882,82 EUR, divisé en 42 554 297 actions ordinaires. Tous les documents relatifs à l'Assemblée générale, en ce compris les termes et conditions

applicables aux warrants sont disponibles sur le site internet de la Société.