Nouveau plan de warrants approuvé par l'AGEX de Mithra au profit des actionnaires prêteurs

Liège, Belgique, 07 septembre 2020 - 17:45 CEST - Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé des femmes, annonce aujourd'hui que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société (AGE) qui s'est tenue ce 7 septembre 2020 a approuvé l'émission de 300 000 warrants au profit de François Fornieri, Alychlo NV, et Noshaq SA (appelés ensemble, « les actionnaires prêteurs »). Les warrants ont été émis en application de la transaction conclue avec LDA Capital Ltd et annoncée par la société le 24 avril 2020.