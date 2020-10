Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouveau plan d'économies et grève en vue chez Rolls-Royce, rapporte le Financial Times Reuters • 26/10/2020 à 21:56









NOUVEAU PLAN D'ÉCONOMIES ET GRÈVE EN VUE CHEZ ROLLS-ROYCE, RAPPORTE LE FINANCIAL TIMES (Reuters) - Rolls-Royce envisage de fermer temporairement des usines et de réduire le temps de travail dans le cadre de nouvelles mesures d'économies, rapporte lundi le Financial Times. Le fabricant de moteurs pour l'aéronautique, qui fournit Boeing et Airbus, devrait également faire face à une série de débrayages de ses employés de l'usine de Barnoldswick, dans le Lancashire, pendant trois semaines à partir du 6 novembre, un mouvement destiné à protester contre la délocalisation d'une partie des activités du site à Singapour, ajoute le journal. Le personnel de Rolls-Royce a été informé la semaine dernière par email que le groupe cherchait à prendre de nouvelles mesures de réduction de coûts pour s'adapter à la crise que traverse le secteur aérien, frappé par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, selon une source proche du dossier. Rolls-Royce a annoncé en mai dernier qu'il procéderait à 9.000 suppressions de postes, au moins, soit près de 17% de ses effectifs. (Rédaction de Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -6.16%