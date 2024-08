Nouveau partenariat de distribution entre le groupe Canal + et DAZN

(AOF) - Le groupe Canal+ et DAZN annoncent la conclusion d’un nouveau partenariat de distribution en France. A compter du 16 août prochain, Canal + proposera à ses abonnés les offres DAZN intégrant la chaîne live DAZN 1, jusqu’à 4 canaux complémentaires ainsi qu’une offre non linéaire associée. Les abonnés de la chaîne cryptée qui souscrivent à l'option DAZN pourront ainsi bénéficier de l'intégralité des matchs de la Ligue 1 McDonald's diffusés par DAZN, à savoir 8 matchs à l'occasion de chaque journée, en direct et en exclusivité, ainsi que le Trophée des Champions et les matchs de barrages.

Ces matchs de Ligue 1 McDonald's incluent les 10 meilleurs matchs de chaque saison, qui comprendront les plus grands affrontements.

Grâce à ce partenariat, les abonnés Canal+ pourront également profiter des autres compétitions sportives de premier plan de DAZN dont le championnat de basket-ball Betclic Élite ainsi que des sports de combat de classe mondiale.

"Nous voulons rendre notre contenu sportif premium accessible au plus grand nombre et c'est pourquoi ce partenariat de distribution entre DAZN et Canal+ est une excellente nouvelle pour tous les fans de sport en France. Cette distribution de DAZN avec Canal vient renforcer notre capacité à innover et investir dans notre plateforme et nos offres ", se félicite Shay Segev, PDG du groupe DAZN.