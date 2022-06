Nouveau directeur mondial des investissements alternatifs chez HSBC

(NEWSManagers.com) - HSBC vient d’annoncer ce 30 mai la nomination de Mathieu Forcioli au rang de directeur des investissements alternatifs à l’échelle mondiale, à partir du 1er septembre. Il rejoindra la division dénommée Investments and Wealth Solutions (IWS) au sein de l’activité bancaire « Personal et Wealth ». Il a également été nommé directeur des gestions alternatives en Asie-Pacifique.

Basé à Hong Kong, il sera chargé du développement de la division des alternatifs tout en travaillant avec HSBC Alternative Investments Limited. Il sera rattaché à Jan-Marc Fergg, directeur mondial des solutions ESG et managed solutions et Stefan Lecher, directeur régional d’IWS en Asie-Pacifique.

Mathieu Forcioli arrive d’Antartica Asset Management à Hong Kong, où il était directeur d’Antartica Private, la division de la gestion privée. Il était responsable de l’offre au sein des marchés privés au niveau mondial. Auparavant, il a travaillé chez Moonfare, une plateforme d’investissement dédiée aux produits financiers dans les marchés privés, en tant que directeur de l’Asie-Pacifique. Auparavant, il a occupé plusieurs postes seniors chez UBS, dont directeur des marchés privés en Asie-Pacifique, chargé de la distribution au sein du wealth management ainsi que directeur des investissements institutionnels dans la région. Au début de sa carrière, il a occupé plusieurs postes dans les marchés de capitaux en actions, de la structuration et des dérivés au sein des banques d’investissement d’UBS, Merrill Lynch et Calyon.

La division alternatifs constitue une des priorités pour la banque privée mondiale de HSBC, après avoir levé 3,25 milliards de dollars auprès de ses clients en 2021, dont 1,9 milliard de dollars en Asie et 1,3 milliard de dollars dans la région EMEA. Cette division travaille avec HSBC Alternatives afin d’offrir des produits d’investissements alternatifs dont des hedge funds, des solutions de marchés privés et de l’immobilier, aux clients mondiaux. HSBC Alternatives compte 47 milliards de dollars d’encours sous gestion et sous conseil.