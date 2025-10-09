Nouveau directeur général France chez Allianz Commercial
09/10/2025
Christophe Zaniewski travaillera en collaboration avec le directeur général adjoint Frédéric Baccelli pour superviser les activités d'assurance des moyennes entreprises, des grandes entreprises et des risques de spécialités en France.
Il succèdera à Patrick Thiels, qui prendra alors le poste nouvellement créé de chief client officer pour la région EMEA et dirigera ainsi la stratégie de gestion de la clientèle pour l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique.
