 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,64
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nouveau directeur général France chez Allianz Commercial
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 10:30

Allianz Commercial annonce la nomination de Christophe Zaniewski en tant que directeur général pour la France, au plus tard le 1er avril 2026. Basé à Paris, il sera directement rattaché à Dirk Vogler, chief regions officer international d'Allianz Commercial.

Christophe Zaniewski travaillera en collaboration avec le directeur général adjoint Frédéric Baccelli pour superviser les activités d'assurance des moyennes entreprises, des grandes entreprises et des risques de spécialités en France.

Il succèdera à Patrick Thiels, qui prendra alors le poste nouvellement créé de chief client officer pour la région EMEA et dirigera ainsi la stratégie de gestion de la clientèle pour l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Valeurs associées

ALLIANZ
370,800 EUR XETRA -0,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris patiente face à l'instabilité politique
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:54 

    La Bourse de Paris restait atone jeudi après avoir ouvert en légère hausse, les investisseurs patientant face à la situation en France, engluée dans une crise politique historique. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'affichait en léger repli de ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens sur le site d'une frappe de drone sur une infrastructure énergétique à Kharkiv, le 7 octobre 2025 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Zelensky accuse la Russie de vouloir "semer le chaos" avec ses frappes sur l'énergie
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:49 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "semer le chaos" en Ukraine en multipliant les frappes sur les infrastructures énergétiques et les chemins de fer du pays. A l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé ces dernières semaines ... Lire la suite

  • Les gens célèbrent sur la place des Otages à Tel-Aviv, l'accord Israël-Hamas, le 9 octobre 2025 ( AFP / MAYA LEVIN )
    Accord Israël-Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza après des pressions de Trump
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:46 

    Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.10.2025 11:32 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère baisse (-0,06%) pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,11% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank