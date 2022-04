Nouveau directeur général chez Lazard Asset Management

(NEWSManagers.com) - Ashish Bhutani, directeur général de la société de gestion américaine Lazard Asset Management depuis juin 2003, va quitter la firme. Il sera remplacé par le directeur financier Evan Russo, en poste depuis cinq ans et qui a rejoint le groupe Lazard en 2007. Ashish Bhutani quittera son poste et démissionnera du directoire du groupe Lazard le 1er juin prochain. Il restera cependant président de l'activité de gestion d'actifs et vice-président de Lazard jusqu'à la fin de l'année 2022. Lazard indique dans un communiqué qu'Ashish Bhutani va s'impliquer dans des projets personnels et philanthropiques en dehors de la société. Evan Russo conservera ses fonctions de directeur financier en attendant que son successeur soit trouvé.