Nouveau directeur des ventes d'ETF en Allemagne chez HSBC GAM

HSBC Global Asset Management vient de nommer Philip Knueppel au poste de directeur des ventes d'ETF pour la région Allemagne, Autriche et Suisse. Basé à Francfort, il est rattaché à Olga De Tapia, responsable mondial des ventes d'ETF.

Philip Knueppel arrive de DWS, où il était dernièrement responsable des comptes clés pour Deutsche Bank Wealth Management dans le monde hors Amériques et Afrique. Il y fut également responsable de l'offre passive pour la Suisse, l'Autriche, l'Europe de l'Est, Israël et le Moyen-Orient. Auparavant, il fut chef de produit au sein du bureau des produits structurés d'ABN Amro.