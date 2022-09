Nouveau directeur d'investissements chez Federated Hermes

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Federated Hermes a recruté Michalis Ditsas au poste de directeur d'investissement sur le segment obligataire. Il représentera la firme auprès des clients pour toutes les stratégies obligataires, publiques et privées. L'intéressé a occupé des fonctions relativement similaires chez Alliance Bernstein et Syz Asset Management. Il a également travaillé chez JP Morgan AM en tant que responsable du portefeuille clients sur la dette high yield. Chez Federated Hermes, il travaillera sous la responsabilité de James Cook, directeur des spécialistes d'investissements.