NOUVEAU COUP DUR POUR NORWEGIAN AIR, QUI NE RECEVRA PLUS DE SOUTIEN D'OSLO par Terje Solsvik OSLO (Reuters) - Oslo ne fournira pas d'aide financière supplémentaire à Norwegian Air, ont annoncé lundi les ministères norvégiens de l'Industrie et des Transports, laissant la compagnie dans une situation précaire face à la pandémie de coronavirus. Contraint d'immobiliser la majeure partie de sa flotte face à la crise sanitaire, le transporteur aérien à bas coût avait déclaré au mois d'août qu'il manquerait de liquidités début 2021 à moins d'obtenir un nouveau soutien du gouvernement norvégien. "Norwegian Air a demandé des milliards de couronnes en soutien supplémentaire et le gouvernement a conclu qu'il ne s'agirait pas d'une utilisation responsable des fonds publics", a commenté le ministre de l'Industrie Iselin Nyboe, soulignant le caractère risqué d'une telle opération. En mai dernier, le capital de Norwegian Air avait presque intégralement changer de main après que la société scandinave a conclu avec ses créanciers un accord lui permettant de recourir au dispositif gouvernemental de garanties publiques. La compagnie étant endettée à hauteur de huit milliards de dollars, le plan de sauvetage prévoyait de transformer des obligations et des dettes de crédit-bail en actions et la mise sur le marché de jusqu'à 400 millions d'euros d'actions nouvelles. "Le fait que le gouvernement ait décidé de rejeter (notre) demande de fonds est décevant, c'est comme un coup de poing dans le ventre de tous les employés de Norwegian", a déclaré le directeur général du groupe Jacob Schram. Le titre de la compagnie aérienne chutait lundi de 23% à la Bourse d'Oslo et accusait un plongeon de 99% depuis le début de l'année. Norwegian Air publiera mardi ses résultats du troisième trimestre. (Version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

