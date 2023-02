Nouveau contrat - Richard Vins & Spiritueux

Big Youth signe la refonte du site corporate de Richard Vins & Spiritueux, distributeur, producteur, négociant mais aussi prescripteur de tendances du secteur.

Le nouveau site est en ligne (https://www.vinsrichard.fr/), une occasion unique de prendre la parole pour raconter l’histoire d’une maison - combinant tradition et ultra modernité - présente depuis plus de 130 ans dans le quotidien des français. L’enjeu de cette refonte était de passer d’un simple site vitrine à une plateforme d’engagement qui reflète l’image de cette maison historique et de répondre spécifiquement à 3 objectifs : image, performance et marque employeur.

Big Youth a déployé le concept Brand x Performance : une expérience émotionnelle d’excellence pour refléter l’art de vivre à la française, et proposé trois parcours – Découverte, Transformation et Fidélisation - selon la typologie des visiteurs (grand public, prospect et client), avec une home -boussole qui oriente l’utilisateur dès le début de son parcours.

Epuré, simple, précis, authentique, expert et humain, le site enregistre de très bons scores de visibilité et d’engagement depuis sa mise en ligne.

