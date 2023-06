Nouveau contrat : Lancement de SuperWay, la marketplace engagée de Recyclivre

Après 15 ans d’existence, Recyclivre (vendeur de livres d'occasion, engagé pour l'écologie et la solidarité, qui propose la collecte gratuite à domicile) lance une marketplace indépendante - baptisée Superway - pour tous ceux qui souhaitent prendre le chemin d’une consommation plus responsable.

Signée Big Youth, l’agence digitale et ecommerce de Makheia (NetMedia Group), Superway bouscule le modèle des géants du e-commerce, en proposant une alternative vertueuse à l’achat de livres sur internet. Ainsi est née la première marketplace responsable de livres neufs et d’occasion à petits prix.