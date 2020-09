Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouveau confinement de trois semaines en Israël Reuters • 13/09/2020 à 20:58









(Actualisé avec précisions sur les mesures) JERUSALEM, 13 septembre (Reuters) - Un reconfinement de l'ensemble de la population israélienne entrera en vigueur vendredi pour enrayer la reprise de l'épidémie due au coronavirus, a annoncé dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans une allocution télévisée. Pendant cette période, qui coïncide avec un temps fort du calendrier hébraïque, les déplacements seront limités à 500 mètres autour du domicile, sauf pour aller sur les lieux de travail, où la présence sera réduite. Les établissements scolaires et les centres commerciaux seront fermés, mais les supermarchés resteront ouverts, tout comme les pharmacies. Les services publics fonctionneront avec des effectifs réduits et les entreprises privées pourront continuer à exercer, à condition qu'elles n'accueillent pas de clients. "Je sais que ces mesures nous coûteront très cher à tous. Ce n'est pas le genre de festivités auxquelles nous sommes habitués et nous ne pourrons certainement pas les célébrer avec nos familles élargies", a déploré le chef du gouvernement, dont la gestion de la crise sanitaire est contestée. Selon le ministre des Finances, ce reconfinement coûtera 6,5 milliards de shekels (1,6 milliard d'euro). (Ari Rabinovitch et Jeffrey Heller, version française Jean-Philippe Lefief)

