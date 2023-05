Nouveau calendrier de publication du rapport financier annuel 2022

PARIS , 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- La société ACHETER-LOUER.FR (ci-après la « Société ») avait annoncé le 27 avril 2023 le report de la publication de ses comptes annuels et de son rapport financier 2022 et précisé le nouveau calendrier de publication, savoir :

Vendredi 5 mai 2023 : Publication des comptes sociaux, comptes consolidés et tableau des flux de trésorerie.

Publication des comptes sociaux, comptes consolidés et tableau des flux de trésorerie. Vendredi 26 mai 2023 au plus tard : Publication du rapport financier 2022 comprenant les annexes, le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le Gouvernement d'entreprise et le rapport du CAC.

Les comptes de la Société ont été publiés sur son site https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest le 5 mai dernier comme indiqué.

Toutefois, compte tenu de la transmission tardive des éléments comptables pour les raisons évoquées dans le communiqué de presse du 27 avril dernier, les travaux d'audit n'ont pas pu être finalisés avant la date annoncée du 26 mai 2023.

Dans ces conditions, la Société annonce une nouvelle date de publication de son rapport financier 2022 comprenant les annexes, le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le Gouvernement d'entreprise et le rapport du CAC, qu'elle diffusera au plus tard le 05 juin 2023.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques et magazines immobiliers

Portail immobilières

Applications mobiles immobilières

Podcast Blog Newsletters

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D pour l'immobilier et l'habitat

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/nouveau-calendrier-de-publication-du-rapport-financier-annuel-2022-301835765.html