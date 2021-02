«Nous sommes dans une phase de reprise de cycle favorable aux actions»

Catherine Garrigues, gérante du fonds Allianz Actions Euro Convictions. (© DR)

Catherine Garrigues, gérante du fonds Allianz Actions Euro Convictions, affiche de solides performances sur courte et sur longue période. Elle confie au Revenu sa vision des marchés et ses choix d'investissement.

Catherine Garrigues est directrice de la gestion Actions Europe, Stratégie Conviction chez Allianz Global Investors. Elle dirige le fonds Allianz Actions Euro Convictions, investi dans les entreprises de la zone euro, dont l'encours approche 600 millions d'euros.

Le fonds figure parmi les tous premiers de sa catégorie sur dix ans (+91% au 5 février, 22e sur 240 selon Quantalys). Il est aussi bien classé sur un an (+4,2%, 72e sur 373), trois ans (+21,9%, 37e sur 343) et cinq ans (+52,1%, 43e sur 313).

À fin décembre 2020, les principales positions du fonds étaient ASML, BNP Paribas, LVMH, Schneider Electric, Enel, Allianz, Peugeot, Neste Oyj, Sanofi, Vinci.

Lors de notre précédent entretien en octobre 2019, vous évoquiez un placement en actions à privilégier «par défaut». Est-ce toujours le cas aujourd'hui ?

Catherine Garrigues: Oui et non. Oui, car il est clair qu'il n'y a toujours pas de rendement dans la sphère obligataire, et donc peu d'alternatives à la prise de risque. Non, car le contexte a changé : nous sommes dans une phase de reprise de cycle, avec des résultats en hausse, favorable à l'investissement en actions.

Les résultats du quatrième trimestre sont en effet plutôt bons, supérieurs au