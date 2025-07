Nous prenons des profits en pleine euphorie boursière. Explications ! information fournie par Les sélections de Roland LASKINE • 25/07/2025 à 13:20









Le 25 juillet 2025 (Crédits: Adobe Stock) Les marchés ont tout lieu de se réjouir. Après avoir passés des mois à se faire un sang d'encre sur les droits de douane, l'inflation et la situation géopolitique, toutes les étoiles de la planète finance se sont miraculeusement alignées juste avant les grands départs en vacances du mois d'août. Parmi les grands succès auxquels personne ne croyait, la guerre des tarifs allumée par Donald Trump pourrait bien se terminer par une « happy end » pour le président des Etats-Unis. Sa méthode ayant consisté à frapper fort d'entrée de jeu semble avoir fonctionné au-delà de toutes les attentes. Après avoir menacé de taxer les partenaires commerciaux des Etats-Unis de 30% et 50%, voire 1000% pour les plus récalcitrants, les discussions ont de fortes chances de se terminer par une taxation générale de 15% de toutes les marchandises importées sur le sol américain. Une manne considérable qui va permettre de baisser des impôts des citoyens américains et des entreprises, alors que la France s'apprête à donner un nouveau tour de vis fiscal sur les forces vives du pays. Je pense à nos jeunes fraîchement diplômés des meilleures écoles qui se réjouissent d'avoir décroché un bon job pour la rentrée, sans savoir qu'ils vont travailler aux deux-tiers de leur temps pour un état incapable de se réformer. En écrivant cela, je n'oublie pas de préciser, qu'au plus fort de la bataille des « tarifs » au printemps dernier, j'avais écrit que « l'attitude de Trump est incompatible avec la bonne marche des marchés financiers ». Belle erreur d'analyse ! Loin de s'être effondrés, les marchés ne cessent de surprendre par leur extraordinaire vigueur. Parfois, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on s'est trompé… Laskine Nous n'avons heureusement pas tardé à redresser le tir en regarnissant nos portefeuilles qui avaient été un peu trop fortement allégés après l'épisode de baisse des marchés intervenu entre début mars et début avril. En dépit de nos atermoiements, le bilan de nos portefeuilles se révèlent tout à fait satisfaisant. Nos graphiques de performances ci-joints montrent que nos quatre portefeuilles PEA font largement mieux que le CAC 40, avec des gains compris entre 9,95% et 2% sur six mois glissants, comparé à un repli de 1,4% de l'indice sur la même période. Le meilleur score revient à la sélection d'ETF Monde, suivi de près par nos choix de fonds ISR/PEA. Le portefeuille Défensif doit se contenter d'un gain plus faible (+2,65%), mais la courbe fait apparaître une faible volatilité des performances, y compris dans les pires moments. L'optimisation du couple « rendement/risque » est bien respectée. L'Offensif était bien parti pour rattraper son retard, mais il s'est pris cette semaine deux énormes coups sur la tête, avec les chutes successives d'ASML et de STMicroelectronics dont les semestriels ont déçu. Mais, revenons sur l'alignement de planètes apparemment très favorable, avec le sentiment que la plupart des difficultés qui nous ont assaillies au cours de ces derniers mois sont réglées. Alors que tout semble s'arranger, nous avons décidé de prendre cette semaine des profits sur tous nos portefeuilles. Les dégagements les plus importants ont été réalisés sur les portefeuille Offensif, avec la cession de titres Saint Gobain, Thales, Safran et surtout le groupe néerlandais ASML. Dans le Défensif, nous avons très fortement réduit la position détenue sur Dassault Aviation. La sélection d'ETF Monde a, elle aussi, fait l'objet de prises de bénéfices partielles, avec la vente de 3.000 parts du tracker iShares MSCI World Swap PEA et de 100 parts de l'ETF Amundi Euro Stoxx 50, tous deux ayant enregistré de belles plus-values en peu de temps. Quelle stratégie pour le mois d'août ? Quelques indices nous font penser que la poursuite de la hausse n'est peut-être pas aussi évidente qu'il y paraît. Pour la première fois depuis longtemps, les publications semestrielles des entreprises européennes, notamment les françaises, apportent plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Le problème ne provient pas de la faiblesse de la croissance économique de la zone euro qui n'a rien d'une surprise, mais des difficultés que rencontrent les grands groupes exportateurs très dépendants du marché américain. Les bouleversements créés par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, incitant les agents économiques à retarder leurs décisions d'achat et d'investissement, sont régulièrement mis en avant. Mais, il faut surtout compter avec la baisse du dollar qui a un impact défavorable sur les revenus de nos exportateurs une fois convertis en euros. Le cours de la devise américaine a baissé de 12% par rapport à l'euro depuis le début de l'année, ce qui représente un manque à gagner réel visible dans les publications des entreprises. Laskine LVMH a, par exemple, fait état d'un recul de 3% de son chiffre d'affaires semestriel en taux de change constant, mais le repli s'établit à 4% en réel. Sur un chiffre d'affaires de près de 40 milliards d'euros, la perte de revenus liée au change ressort autour de 400 millions, avec un effet conséquent sur le résultat opérationnel. Michelin, qui réalise 30% de ses ventes aux Etats-Unis, est aussi concerné. Le pneumaticien est parvenu à compenser le recul des ventes en volume par des hausses de prix, mais l'impact des changes dans les comptes est loin d'être négligeable. Plusieurs grands exportateurs français, comme Dassault Systèmes ou Seb, ont été sanctionnés en Bourse après avoir revu à la baisse leurs prévisions annuelles, en mettant en avant l'impact de la baisse du dollar dans les comptes. Valeo, qui a fait état d'un recul de 4,1% de son chiffre d'affaires semestriel, a aussi réduit ses perspectives d'activités annuelles. Les acteurs européens de la technologie, comme les STMicroelectronics ou Soitec en France, mais aussi ASML aux Pays-Bas ou SAP en Allemagne ne sont pas épargnés. Les sanctions subies par ces valeurs au cours de ces derniers jours nous rappellent que les périodes de faiblesse du dollar sont rarement favorables à la hausse des actions de ce côté-ci de l'Atlantique. Enfin, les succès récents de Trump avec la signature de plusieurs accords sur les tarifs douaniers, et la perspective d'un prochain accord avec l'Union européenne sur un taux de 15%, ne constituent peut-être pas non plus une aussi bonne nouvelle que ça. Le coup de bambou que nous assènent les Etats-Unis n'est pas neutre, il pourrait pousser les analystes financiers à revoir à la baisse leurs prévisions de résultats sur une bonne partie des grands exportateurs européens. Cette situation justifie notre prudence et nos récents arbitrages ayant consisté à globalement réduire la voilure sur l'ensemble de nos portefeuilles PEA. Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine

