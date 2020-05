Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Nous nous sommes trop focalisés sur une stratégie d'expansion", dit Masuko, président de Mitsubishi Reuters • 27/05/2020 à 10:09









"NOUS NOUS SOMMES TROP FOCALISÉS SUR UNE STRATÉGIE D'EXPANSION", DIT MASUKO, PRÉSIDENT DE MITSUBISHI TOKYO (Reuters) - Osamu Masuko, président de Mitsubishi Motors, a estimé mercredi que l'alliance formée avec Renault et Nissan s'était trop focalisée ces dernières années sur une stratégie d'expansion qui a pesé sur les coûts fixes. Il faut changer cette mentalité, a poursuivi Masuko, qui s'exprimait lors de la présentation de la nouvelle stratégie de l'alliance. Makoto Uchida, directeur général de Nissan, a souligné lui que la nouvelle stratégie de l'alliance allait améliorer l'efficacité opérationnelle en optimisant ses actifs. (Rédaction de Tokyo, version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

