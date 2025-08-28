"Nous anticipions une résurgence des tensions politiques au second semestre 2025" (Schroders)

(AOF) - Sauf compromis budgétaire de dernière minute, le président Macron pourrait être contraint de nommer un nouveau Premier ministre pour former une coalition, voire de convoquer des élections législatives anticipées, suite au vote de confiance prévu le 8 septembre. Dans tous les cas, la trajectoire semble conduire à un nouveau dérapage budgétaire et à une pression accrue sur la notation de la France, déjà fragilisée par rapport à ses pairs de la zone euro", introduit Thomas Gabbey, gérant obligataire chez Schroders.

"Nous anticipions une résurgence des tensions politiques au second semestre 2025, précisément en raison des négociations budgétaires de 2026 susceptibles de raviver les divisions partisanes et de déboucher sur de nouvelles élections", poursuit-il.

Dans cette optique, ajoute Thomas Gabbey, "nous avons commencé dès juin à sous-pondérer la dette souveraine française dans nos portefeuilles, puis renforcé cette position début août, estimant que le marché n'intégrait pas suffisamment le risque politique et fiscal".

Selon lui, l'un des grands thèmes de l'année reste la reprise européenne, portée surtout par l'industrie et par le virage budgétaire allemand, marqué par l'accélération des investissements d'infrastructure. Mais l'incertitude politique française menace de freiner cet élan et nous suivrons de près ses effets sur le climat des affaires.