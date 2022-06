Note sectorielle: La transition écologique et ses gagnants

Sorti début avril, le 6ème rapport d’évaluation du GIEC a dressé, une fois encore, un constat sans appel : la dérive climatique perdure, et le monde, dans son ensemble, doit redoubler d’efforts pour limiter le réchauffement climatique entre 1,5°C et 2°C d’ici 2100 et éviter les effets les plus dévastateurs de ce changement.



A toutes les échelles – mondiale, continentale, nationale –, des moyens considérables sont pourtant déjà déployés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), à l’origine du dérèglement climatique que l’humanité est en train de subir. L’un des autres constats du GIEC est d’ailleurs tout aussi clair : nous avons notre avenir entre nos mains et disposons de solutions à notre portée pour réussir la transition vers un monde décarboné.



C’est dans le cadre de sa première conférence sur ce thème qu’Euroland a le plaisir d’accueillir des dirigeants d’entreprises qui apportent leur pierre à l’édifice, chacun à leur façon, et qui font de la transition écologique leur vecteur de développement. Vision, positionnement, financement, cette table ronde est l’occasion d’aborder des sujets essentiels et d’appréhender, dans une certaine mesure, pourquoi certaines sociétés peuvent sortir gagnantes de la transition écologique.



La présente note, élaborée en complément de la conférence, n’a pas la prétention de répondre à ces questions. Elle donne toutefois des clés de lecture essentielles ainsi que des éléments de contexte indispensables (réglementaires, législatifs, économiques) à la compréhension d’un phénomène complexe et multidirectionnel. Si le constat est grave, il représente aussi une opportunité immense pour les entreprises inscrites dans la transition écologique de prospérer, tout en participant à sa réussite.