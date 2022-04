Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nos sélections retrouvent leurs niveaux d’avant la guerre en Ukraine information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 22/04/2022 à 12:32









(Crédits photo : Unsplash - ) Retrouvez toutes les sélections Bourse de Roland Laskine Les investisseurs ont ceci d'extraordinaire qu'ils trouvent toujours de bonnes raisons d'espérer. Contrairement à une image trop souvent galvaudée de spéculation et d'âpreté au gain, les boursiers sont capables de construire des scénarios positifs en toutes circonstances. C'est ce que tente aujourd'hui de nous montrer le marché qui fait preuve d'une belle résistance à l'amoncellement des mauvaises nouvelles : guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux d'intérêt et révision à la baisse des perspectives de croissance économique dans le monde. A 6.715,10 points à la clôture de jeudi, l'indice CAC 40 s'est ainsi payé le luxe de revenir à ses niveaux d'avant le début de la guerre en Ukraine. Même chose à Wall Street, avec un Dow Jones toujours proche des 35.000 points. Les valeurs technologiques du Nasdaq très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, sont plus affectées, mais nous sommes là aussi loin de la catastrophe annoncée. Alors, comment expliquer une telle résilience, dans un environnement aussi dégradé ? Aucun doute, tout d'abord, que la publication de résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes contribue à remonter le moral des troupes. Une fois de plus nos entreprises, nous montrent, à l'image de L'Oréal, Danone, Kering, Essillorluxottica ou Teleperformance, qu'elles sont capables de s'adapter aux situations les plus difficiles. Aux Etats-Unis, sur la centaine de sociétés ayant publié leurs performances trimestrielles, 75% d'entre elles ont dépassé les anticipations des analystes financiers. Les formidables performances trimestrielles de Tesla Motors ont de leur côté confirmé le maintien du constructeur d'automobiles californien dans le club très fermé des sociétés dont la capitalisation boursière dépasse les 1.000 milliards de dollars. De façon plus fondamentale, la résilience des marchés tient aussi aux espoirs d'un apaisement du conflit en Ukraine. Si un cessez-le-feu intervient dans les semaines à venir, la pression va retomber sur les prix des matières premières et les taux d'intérêt qui se sont fortement tendus ces derniers temps (2,9% pour le rendement des emprunts des Fed Funds à 10 ans aux Etats-Unis). Une détente des anticipations inflationnistes, de nature à calmer les ardeurs des banques centrales aujourd'hui contraintes de brandir la menace d'un durcissement de leur politique monétaire, ferait repartir les marchés à la hausse. Un enlisement de la situation en Ukraine serait moins favorable, mais il n'enlèvera pas de l'idée désormais partagée en Bourse que le point culminant du conflit est derrière nous. Les catalyseurs d'une possible détente des marchés sont identifiés, il sera ensuite toujours temps de faire le bilan des dégâts réels qu'aura eu ce conflit à la fois sur la croissance et les résultats des entreprises. Nos portefeuilles que nous avions au cours de ces dernières semaines pris la précaution de structurer de façon plutôt défensive n'ont pas pleinement bénéficié des séances de fort rebond intervenues en milieu de semaine. Sur un mois, trois mois et un an, ils tiennent en revanche bien la comparaison avec le CAC 40 : + 11,8% pour le Défensif sur les douze derniers mois, contre 7,15% pour l'indice de référence de la Bourse de Paris. Nous avons entré ce jeudi deux nouvelles valeurs dans notre sélection Défensive. Il s'agit du groupe hôtelier Accor qui devrait bénéficier d'une normalisation de son marché après la crise du Covid 19 et du distributeur d'équipements électriques Rexel porté par la bonne tenue du bâtiment en Europe. Cette semaine nous avons également renforcé les positions sur le portefeuille ISR/PEA qui continue de faire preuve d'une bonne résilience, avec une hausse de 6,5% sur douze mois glissants. Le portefeuille Offensif, surtout orienté vers l'énergie et les matières premières, est plus sensible aux fluctuations du marché. Le reflux du prix du pétrole intervenu cette semaine ne nous a pas permis de bénéficier de la hausse des indices, mais sur un mois il affiche un gain de 4,5% et de près de 19% sur un an glissant. Notre stratégie pour les jours à venir : nos choix d'investissement sont clairement différenciés d'un portefeuille à l'autre. En dépit des importantes prises de bénéfices dont les valeurs de croissance font aujourd'hui l'objet, nous maintenons une forte proportion de titres appartenant aux secteurs du luxe et de la consommation. Ce maintien se justifie par les bonnes performances opérationnelles de ces sociétés. Nous cherchons par ailleurs à diversifier l'actif avec des valeurs de qualité offrant une bonne visibilité sur leurs perspectives d'exploitation. Ceci en conservant un important volant de liquidités. A l'opposé, nous confirmons l'orientation très marquée de la sélection Offensive en direction du secteur de l'énergie. Notre conviction est, qu'en dépit de leur forte volatilité, ces titres n'ont pas épuisé tout leur potentiel d'appréciation. Les difficultés liées à l'approvisionnement en matières premières et énergétiques ne sont pas prêtes à disparaître de sitôt. Bonne lecteur et bon week-end,

Roland Laskine

