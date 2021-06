Nos décryptages de l'économie et des marchés après l'onde de choc de la Covid-19

-

Une crise révélatrice de fractures et de déséquilibres

La crise sanitaire a accéléré des tendances sous-jacentes déjà inquiétantes, caractérisées par des économies affaiblies, des croissances de mauvaise qualité, un endettement record et une polarisation des patrimoines et des revenus. Le tout sur fond de remise en cause du multilatéralisme et de perte de souveraineté pour les États occidentaux.

Montée en puissance des critères extra-financiers

L'attention portée aux critères extra-financiers (ou ESG*) a été renforcée dans le contexte très particulier de 2020. Une dimension sur laquelle Covéa Finance porte un regard tout particulier, veillant à maintenir un équilibre au sein de son analyse extra-financière entre les trois piliers que sont l'Environnement, le Social et la Gouvernance.

Une nouvelle organisation mondiale se dessine

Les alertes sur le pilier Gouvernance se révèlent bien souvent annonciatrices de trajectoires boursières dramatiques, même si elles sont moins médiatisées que celles sur le climat. Quant aux critères « sociaux », ils devraient devenir un sujet d'attention majeur au moment même où les Nations et les entreprises revoient leurs stratégies. En effet, le virage que représente la fin de la mondialisation, avec ses conséquences (régionalisation des politiques, quêtes de sécurité et d'indépendance de tout ordre), passera nécessairement par une relocalisation des centres de production dans un monde moins coopératif.

* ESG : Environnement, Social, Gouvernance.

