Nos conseils sur les 19 dernières introductions à la Bourse de Paris

Believe et Aramis ont été attaqués en Bourse dès leur premier jour de cotation. (© Freepix)

Depuis 2015, jamais autant de sociétés n'avaient été admises sur Euronext Paris en moins de sept mois. L'occasion de faire le point sur nos recommandations alors que le bilan est très mitigé pour la plupart des nouvelles valeurs en termes de performances depuis leur cotation.

L'année commence sur les chapeaux de roue à la Bourse de Paris ! Proche d'un sommet depuis l'an 2000, l'indice CAC 40 a déjà bondi de 18% en moins de sept mois. Un contexte favorable aux introductions en Bourse.

Alors qu'avec la crise sanitaire, l'an passé s'est révélé être l'un des pires millésimes de la décennie pour Euronext Paris tant en termes de fonds levés (moins de 500 millions d'euros, contre plus d'un milliard par an depuis 2013) que de nombre de sociétés mises en Bourse (sept entrées réalisées avec offres au public, deux fois moins qu'entre 2016 et 2018), 2021 s'annonce très prometteuse.

Souhaitant profiter d'une fenêtre de tir jugée attractive et pas forcément durable, les candidats potentiels se sont bousculés pour se lancer sur le marché primaire.

De très nombreuses opérations

Depuis le début de l'année, 25 entreprises ont fait leurs premiers pas à la Bourse de Paris, et elles ont levé 2,1 milliards d'euros sur les marchés à cette occasion. Sur ce total, il faudrait exclure à la fois le transfert de Kumulus Vape en provenance d'Euronext Access (ex-Marché libre) ainsi que quatre «SPAC», ces coquilles vides soutenues par de grands investisseurs et censées concrétiser des acquisitions dans les deux ans suivant leur cotation : Accor Acquisition Company, DEE Tech, I2PO et