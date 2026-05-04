Norwegian Cruise revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires d'analystes, du contexte et des détails tirés du communiqué tout au long de l'article; ajoute un graphique) par Anuja Bharat Mistry

Norwegian Cruise Line NCLH.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels lundi, alors que l'opérateur de croisières est confronté à la flambée des coûts du carburant liée à la guerre en Iran ainsi qu'à une demande atone pour ses voyages en mer, ce qui a fait chuter son action de 6 % dans les échanges avant l'ouverture.

Les cours mondiaux du pétrole ont bondi au-dessus de 100 dollars le baril après que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ont entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, le goulet d'étranglement maritime vital du Golfe. Selon les calculs de Reuters à la mi-avril, plus de 50 milliards de dollars d'approvisionnement en pétrole brut ont été perdus depuis le début de la guerre en Iran.

Les concurrents Carnival CCL.N et Royal Caribbean RCL.N ont également souligné les répercussions potentielles de la hausse des coûts du carburant, et plusieurs compagnies aériennes mondiales ont mis en garde contre des pénuries de kérosène.

Par ailleurs, le conflit a contraint les consommateurs à revoir leurs projets de voyage, en particulier vers l'Europe, a déclaré Norwegian, ce qui accentue la pression sur les revenus de la compagnie, qui a indiqué que son volume de réservations actuel était inférieur à l'optimum en raison d'erreurs d'exécution ayant conduit à des itinéraires plus courts dans les Caraïbes.

Norwegian table désormais sur un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 1,45 et 1,79 dollar par action, contre une prévision antérieure de 2,38 dollars.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre, s'élevant à 2,33 milliards de dollars, est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société table néanmoins sur des économies annuelles d'environ 125 millions de dollars grâce à ses efforts de redressement menés sous la houlette de son nouveau directeur général, John Chidsey. Elle prévoit également que le coût net ajusté des croisières pour l'ensemble de l'année, hors carburant, restera pratiquement inchangé, contre une hausse de 1 % l'année précédente.

M. Chidsey, qui a pris les rênes de la société en février, a présenté un plan de redressement axé sur une discipline financière plus stricte et une meilleure exécution.

Ces changements font suite à la pression exercée par l'investisseur activiste Elliott Investment Management, désormais principal actionnaire de Norwegian, qui a conduit à la nomination de cinq nouveaux membres du conseil d'administration en mars.

“Nous considérons la révision à la baisse des prévisions comme un événement potentiellement décisif, l'exécution par la direction étant désormais doublement importante pour ramener NCLH à un rythme de bénéfices positif”, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

La société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 23 cents, dépassant les estimations de 14 cents.