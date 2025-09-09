 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Norwegian Cruise Line se stabilise après la vente d'actions et de titres de créance échangeables
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre -

** Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N ont augmenté de 5 cents à 24,58 $ avant le marché après que la société ait levé des capitaux pour réduire sa dette

** La société a déclaré mardi en début de journée

** Elle a également annoncé () la fixation du prix d'une offre élargie de 1,3 milliard de dollars d' 0,75 %

** Les actions de NCLH ont clôturé le lundi en baisse de 4,4 % à 24,53 $ après que la société a commencé l'offre directe et l'accord d'échange de 1,2 milliard de dollars pour racheter les billets échangeables dus en 2027

** Jusqu'à lundi, les actions de NCLH ont baissé de 4,7 % depuis le début de l'année, y compris un gain de 21 % ce trimestre

** La note moyenne de 25 analystes est de "acheter" et la note moyenne de "vendre" est de "acheter"

25 analystes sont "buy" et le PT médian est de 29 $, selon LSEG

