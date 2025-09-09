Norwegian Cruise Line se stabilise après la vente d'actions et de titres de créance échangeables

9 septembre -

** Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N ont augmenté de 5 cents à 24,58 $ avant le marché après que la société ait levé des capitaux pour réduire sa dette

** La société a déclaré mardi en début de journée

** Elle a également annoncé () la fixation du prix d'une offre élargie de 1,3 milliard de dollars d' 0,75 %

** Les actions de NCLH ont clôturé le lundi en baisse de 4,4 % à 24,53 $ après que la société a commencé l'offre directe et l'accord d'échange de 1,2 milliard de dollars pour racheter les billets échangeables dus en 2027

** Jusqu'à lundi, les actions de NCLH ont baissé de 4,7 % depuis le début de l'année, y compris un gain de 21 % ce trimestre

** La note moyenne de 25 analystes est de "acheter" et la note moyenne de "vendre" est de "acheter"

25 analystes sont "buy" et le PT médian est de 29 $, selon LSEG