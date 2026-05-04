Norwegian Cruise Line revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

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Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfice annuel , alors que l'opérateur de croisières est confronté à la flambée des coûts du carburant liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient, ainsi qu'à une demande atone pour ses croisières.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 1,45 et 1,79 dollar par action, contre une prévision antérieure de 2,38 dollars par action.