Norwegian Cruise Line prévoit un bénéfice annuel faible en raison de la faiblesse de la demande

Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a prévu lundi un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, la demande pour les voyages à prix élevé du croisiériste ayant été mise sous pression par l'incertitude économique. Les actions de la société, ainsi que celles de ses pairs Carnival Corp CCL.N et Royal Caribbean RCL.N , étaient en baisse d'environ 7 % chacune dans les échanges avant bourse, suivant un effondrement du marché plus large en raison de l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Norwegian Cruise est confronté à un ralentissement des nouvelles réservations, les clients soucieux de leur budget évitant de dépenser pour des vacances en croisière coûteuses, dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude liée aux tarifs douaniers aux États-Unis.

La compagnie a déclaré qu'elle abordait l'année 2026 dans un contexte tendu, avec "certaines erreurs d'exécution" qui ont nui aux réservations. "Notre priorité est d'agir d'urgence pour combler ces lacunes en améliorant la coordination, en renforçant la responsabilité et la discipline financière dans toute l'organisation", a déclaré le nouveau directeur général John Chidsey . Au début du mois, l'investisseur activiste Elliott Management a déclaré à l'adresse qu'il avait acquis une participation de plus de 10 % dans l'organisateur de croisières. L 'investisseur activiste fait pression pour un nouveau plan d'affaires qui exploite les opportunités de revenus disponibles chez Norwegian afin de faire monter le cours de l'action, tout en critiquant la nomination de la direction de la société au cours de la dernière décennie, y compris celle du directeur général Chidsey le mois dernier.

L'augmentation des coûts du carburant dans un contexte d'escalade des tensions mondiales, notamment au Moyen-Orient, et les dépenses liées aux cales sèches, aux livraisons de navires et à la maintenance pèsent également sur les marges du croisiériste.

Le croisiériste prévoit désormais un bénéfice ajusté de 2,38 dollars par action pour l'exercice 2026, alors que les analystes s'attendaient à 2,55 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Norwegian a déclaré un chiffre d'affaires de 2,24 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 2,35 milliards de dollars attendus par les analystes.